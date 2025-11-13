日本代表は14日（金）、キリンチャレンジカップ2025でガーナ代表と対戦する。会場は豊田スタジアムで19時20分キックオフ。試合の模様はTBS系列で全国生中継、TVerで無料ライブ配信される。10月のブラジル代表戦では、14度目の挑戦で歴史的初勝利を収めた。負傷により10月の活動は不参加となった板倉滉は「（ブラジル戦勝利は）史上初ということでサッカー界を盛り上げてくれました。相手がブラジルであろうとどこであろうと、