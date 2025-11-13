ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 斉藤慎二被告、金銭トラブルについて声明「すでに弁護士さん含め対応… 斉藤慎二 弁護士 東スポWEB 斉藤慎二被告、金銭トラブルについて声明「すでに弁護士さん含め対応」 2025年11月13日 21時43分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 元ジャングルポケットの斉藤慎二被告が13日、Xを更新した バウムクーヘンの販売を巡る金銭トラブルについて声明を発表 「すでに弁護士さん含め対応しております」などと報告している ◆斉藤慎二被告が金銭トラブル報道について声明を発表FRYDAYの記事について皆様にご心配をおかけしており申し訳ございません。この件に関しましては、令和７年１０月１７日から、すでに弁護士さん含め対応しております。…— 斉藤慎二 (@chsaito) November 13, 2025 記事を読む おすすめ記事 斎藤・兵庫県知事ら不起訴「納得いかない」郷原弁護士、上脇教授が検察審査会に申し立てへ 2025年11月13日 10時30分 「コイツ態度デカい…」ケンカ腰会見ＴＶ全面謝罪の維新・藤田代表 ＶＳ橋下さんにもケンカ売ったら皆認めると東野番組で煽られ 速攻で橋下氏が反応 公開バトルか 2025年11月8日 19時56分 【パペットスンスン】GiGOにオリジナルプライズが続々登場！ 2025年11月9日 13時0分 村上や岡本らの動向に注目 大リーグGM会議が11日開幕 2025年11月11日 14時25分 【高市自民】注目のおこめ券政策 専門家は「本当に一時しのぎ」「自民党って変わらない」呆れ声で指摘 2025年11月12日 13時52分