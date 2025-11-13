老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、「高年齢求職者給付金」についての質問です。Q：65歳になってからハローワークに雇用保険（失業給付）を申請する場合、「高年齢求職者給付金」の受給対象になり