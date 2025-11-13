ねこねこから、クリスマスシーズンにぴったりの期間限定フレーバー「ねこねこ食パン ストロベリーチーズケーキ」が登場！つぶジャムいちごを混ぜ込んだ生地とミルク100％仕込みの生地を重ね、可愛らしいゼブラ模様に焼き上げました。ふんわり香るいちごとクリームチーズのコクが重なり、まるでケーキのような味わい♡12月1日(月)より、税込880円で全国のねこねこ食パ