°ÂÇÜ¿¸»°¡¦¸µ¼óÁê¤¬£²£°£²£²Ç¯¤ËÆàÎÉ»Ô¤Ç±éÀâÃæ¤Ë½Æ·â¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Íºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ìµ¿¦»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡Ê£´£µ¡Ë¤ÎÂè£·²ó¸øÈ½¤¬£±£³Æü¡¢ÆàÎÉÃÏºÛ¤Ç¤¢¤ê¡¢Èï¹ð¤ÎÊì¿Æ¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Êì¿Æ¤¬¸ø¤Î¾ì¤ÇÈ¯¸À¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¸½ºß¤âÀ¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤ò¿®¶Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÅ°Ìé¤¬ÂçÊÑ¤Ê»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤ÏÊÛ¸îÂ¦¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÄî¡£¾Ú¸ÀÂæ