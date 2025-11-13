ワールドシリーズ２連覇を果たしたドジャース。３日（日本時間４日）に優勝パレードを行い、選手たちは思い思いのオフに突入している。昨年４月にメジャーデビューした右腕、ランドン・ナック投手（２８）は、婚約者のアニサさんとメキシコへ。アニサさんがプールでの水着姿を投稿すると、「Ｙｏｕ’ｒｅｐｅｒｆｅｃｔ」（君は最高だよ）と返すなどラブラブ。ストーリーズにはプールで優しい笑顔を見せるナックの写真も投稿