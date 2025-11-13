三重県の中学校で起きた「音楽の成績改ざん」問題をご存じでしょうか？ 音楽の先生がつけた成績を、担任の先生が保護者への説明がしにくいという理由で、音楽の先生の許可なく変更してしまったという出来事です。このニュース、教育現場で働いていた者として「起こるべくして起きたな」と感じています。実技教科の評価って、本当に難しいんです。今回は、13年間の教員経験を持ち、その中で元体育主任も務めた筆者が、「実技教科の