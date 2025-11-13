まず、単刀直入にお願いします。11月7日より劇場公開中の『トリツカレ男』をまだ見ていない人は、今すぐに劇場上映を確認し、見に行ける回を予約して、見に行ってください。お伝えしたいことはそれが全てなのですが、さらに「可及的速やかに劇場に駆け付けなければならない」理由をたっぷりと記していきましょう。【予告編を見る】『トリツカレ男』前置き：「この大傑作を埋もれさせてはならないムーブメント」が起きている！その