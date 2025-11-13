世界知的所有権機関（WIPO）は12日、年次報告書「世界知的財産指標（WIPI）」を発表した。報告書によると、2024年の世界の特許出願件数および意匠出願件数はいずれも引き続き増加した。2年間の減速を経た後、商標出願件数は回復の兆しを見せている。中国の活躍が際立ち、三つのカテゴリーすべてで出願件数が世界1位となった。中央テレビニュースアプリが伝えた。報告書によると、24年の世界の特許出願件数は5年連続で増加し、過去