ニューストップ > 国内ニュース > 25周年ライスフォースが記念開催 PR企画 コラボニュース 25周年ライスフォースが記念開催 2025年11月17日 18時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 米と発酵の力で肌を慈しむ、スキンケアブランド「ライスフォース」が25周年 記念ポップアップイベント『Thanks Rice』が東京駅「スクエアゼロ」で開催 初日には内田理央さんが1日店長に就任 インスタ[@riceforce]でライブ配信も ▼11月21日(金)〜23日(日)の3日間 ・『Thanks Rice』／JR東京駅改札内B1スクエアゼロで開催 riceforce.com/stc/info/ 記事を読む おすすめ記事 【写真あり】「ホテルですか？」痩せほそったカラダはどう見ても60歳超…新宿歌舞伎町で3000円で客を取る『高齢たちんぼ』の壮絶人生 2025年11月14日 17時10分 九州初 全長約11ｍの巨大アヒル登場に「思ったよりでかい、めっちゃでかい」夜はライトアップも 大分 2025年11月14日 18時48分 「口座の1億円はどこに？」初めての彼氏と結婚した39歳女性のドロ沼離婚劇。戸籍を取り寄せて発覚した“衝撃の事実”とは 2025年11月17日 8時54分 マルイシティ横浜、２６年２月に閉店へ 売り場展開をホビー系に移行も業績改善できず 2025年11月17日 5時0分 【速報】横浜の路上で頭から血を流した男性2人発見…アパートから転落？防止柵が落下 容体不明 2025年11月17日 9時15分