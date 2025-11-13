DeNA¤Ï¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡õ¥Õ¥©¡¼¥É¤ò¼«Í³·ÀÌó¤Ë¥×¥íÌîµå³¦¤Ï¥ª¥Õ¤ËÆÍÆþ¤·¡¢³ÆµåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤Îµî½¢¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£DeNA¤Ï13Æü¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥óÆâÌî¼ê¤È¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Õ¥©¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¤é10Áª¼ê¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸øÉ½¡£³ÚÅ·¤äÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¤â¡ÈÆ°¤­¡É¤¬¤¢¤ê¡¢13Æü¤Îµî½¢¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡£2020Ç¯¤ËDeNA¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ïºòµ¨¡¢ÂÇÎ¨.316¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É25ËÜÎÝÂÇ69ÂÇÅÀ¤È³èÌö¡£¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤ÏºÆ¤Ó¸Î¾ã¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Î½Ð