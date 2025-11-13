福岡県警筑紫野署は13日、筑紫野市吉木付近の路上で同日午前7時20分ごろ、通行中の小学生女児が見知らぬ男性からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男性は年齢不明、白髪、黒色リュックサック所持。