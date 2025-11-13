ボートレース若松のミッドナイトボートレース「公営レーシングプレス杯」が、14日に開幕する。6月19日の住之江でデビュー初Vを飾った植田太一（36）。福岡支部でもトップクラスの旋回力を誇るが、体重があるため出世が遅れたが「やっと優勝できて、ホッとしました」と念願達成を振り返る。それだけで終わらず前期は好調を維持して、勝率6.30をマーク。来年1月から自身初のA1級昇級を決めた。「体重があっても、A1級になれ