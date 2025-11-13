「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と「ぺこぱ」松陰寺太勇（42）のYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」が13日に更新。カズレーザーが松陰寺の愛娘の「センス」を絶賛する場面があった。松陰寺は娘がこのほど誕生日を迎えたことを明かし、誕生日プレゼントを買いに行った際のエピソードを披露。店に到着し、お目当てのおもちゃへと駆けていく娘は意外な場所で足を止めたとそうで「どこ行くん