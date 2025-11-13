日本維新の会の遠藤敬国対委員長は13日までに配信されたインターネット番組で、次期衆院選を巡り、連立を組む自民党との選挙区調整実施に含みを持たせた。維新が前回衆院選で全勝した大阪府内19小選挙区については不要との考えを示した上で「大阪以外で（調整）できる部分があれば」と述べた。遠藤氏は今後の国会運営に関し、国民民主党との連携の必要性に言及した。「仲良くできるように積極的に進める。ふわっとした与党感に