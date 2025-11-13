倒れている女性が発見された男の自宅兼店舗＝１３日午後３時３５分ごろ、横浜市神奈川区（画像の一部を修整しています）同居している女性を殺害したとして、神奈川署は１３日、殺人の疑いで、横浜市神奈川区入江１丁目、飲食店経営の男（７４）を逮捕した。逮捕容疑は、同日午前７時１５分ごろ、男の自宅兼店舗で、住所、職業ともに調査中の女性（２９）の首を絞めて殺害した、としている。署によると、男は「間違いない。首