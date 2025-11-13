ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、11月13日の放送にノンフィクション作家の常井健一が出演した。1月に亡くなった、元兵庫県議会議員の竹内英明氏の名誉を傷つけたとして、NHKから国民を守る党の立花孝志容疑者が逮捕された事件の背景を解説した。 長野智子「まずは今回の事件