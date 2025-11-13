将棋の竜王戦七番勝負の第4局で、藤井聡太六冠が佐々木勇気八段に勝利し、史上最年少で「永世竜王」の資格を獲得しました。先に4勝した方がタイトル獲得となる竜王戦は、ここまで藤井六冠が3連勝していました。京都競馬場で行われた対局2日目、両者互角で対局が進む中、終盤で抜け出してリードを守り切った藤井六冠が勝利し、23歳3カ月の史上最年少で「永世竜王」の資格を獲得しました。藤井六冠：「どの将棋も非常に