ドル売り先行も落ち着く、米政府機関再開後の動向待ちドル円一時１５４円台前半＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドル売りが先行した。ユーロドルが1.16台乗せ、ポンドドルが1.31台後半へと上昇する動きがみられ、ドル円も154円台前半まで反落した。ただ、足元ではドル売りも一服し、ドル円は154円台後半に再び上昇、ユーロドル1.16近くへと小反落、ポンドドル1.31台半ばに上昇一服している。米１０年債利回