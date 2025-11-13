プロ5年目で大役を掴もうとしている旧知の守護神に、日本のエースが最大級の信頼を示した。日本代表FW上田綺世(フェイエノールト)がキリンチャレンジカップ・ガーナ戦を翌日に控えた13日、報道陣の取材に対応。ガーナ戦での先発が見込まれるGK早川友基(鹿島)について「普段どおりのプレーができると思う」と太鼓判を押した。今回の日本代表では、正GKを務めてきたGK鈴木彩艶(パルマ)が代表活動直前に左手を骨折したため招集で