2か月ぶりに日本代表に復帰したキャプテンのMF遠藤航(リバプール)が、ガーナ戦前日に報道陣の取材に対応した。10月シリーズは招集されながら、負傷のため参加を辞退。E-1選手権などを除けば2021年6月以来、約4年4か月ぶりに代表を外から見たことについて、「招集されて行かなかった記憶はあまりないので久しぶりだった。今までずっと代表に呼ばれて、ずっとやって来ている中で、自分も年齢を重ねてフッと落ち着いて代表を見ると