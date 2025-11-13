º¸Â­¥¢¥­¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤È¤¤¤¦Âç¥±¥¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂåÉ½Àï½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿10·î14Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï(¡û3-2)¤ÇÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½DFÃ«¸ý¾´¸ç(¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó)¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¹¥¿¥á¥óÄêÃå¤ò·ü¤±¤¿11·î¥·¥ê¡¼¥º¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£14Æü¤Î¥¬¡¼¥ÊÀï(Ë­ÅÄ¥¹)¤Ë¸þ¤±¤Æ¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡×¥¹¥¿¥á¥ó¤Î¿ÍÁª¤ò¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨¡£¤½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ë3¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ±û¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿Ã«¸ý¤âÅöÁ³¡¢¤½¤Î¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡£¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ