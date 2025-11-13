無失点にこだわり、年内最後の代表活動を締めくくる。14日のガーナ戦(豊田ス)に向け、日本代表の森保一監督は「ブラジル戦のスタメンを中心に考えていきたい」と、10月14日のブラジル戦(○3-2)の先発メンバーをベースにする考えを明言。守備陣はブラジル戦に先発したDF渡辺剛(フェイエノールト)、DF谷口彰悟、DF鈴木淳之介が3バックのスタメン候補となる。そのブラジル戦は後半の3得点で逆転勝ちし、歴史的初勝利を飾ったが、