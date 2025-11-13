10·î¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¤ÎÎò»ËÅªÆ±ÅÀÃÆ¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆüËÜÂåÉ½¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ¥¬¡¼¥ÊÀï¤Çº¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëMFÃæÂ¼·ÉÅÍ(¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹)¤¬13Æü¡¢Á°Æü¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î¸åÈ¾¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤Êý¤¬¤Ç¤­¤ì¤Ð¤¤¤¤»î¹ç¤¬¤Ç¤­¤ë¡£Á°È¾¤â¼ºÅÀ¤Ï¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼éÈ÷¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤ë¤È¤³¤í¤ò·è¤á¤ÆÎÉ¤¤»î¹ç¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã