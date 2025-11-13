今年８月、山形県遊佐町の神社の社殿に侵入し飾りなどに火をつけたとして、富山県の５４歳の男が再逮捕されました。 【写真を見る】「東北地方を放浪していた」逮捕されるのは3度目...神社の社殿に侵入し火をつけた男(54)を再逮捕（山形・鶴岡署） 男は三川町のショッピングセンターでも火をつけたとしてすでに逮捕・起訴されていて、今回が３度目の逮捕です。 建造物侵入と非現住建造物等放火未遂の疑いで１３日、再逮捕