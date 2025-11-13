新潟の人気ラーメン店の舞台裏に密着し、店主の哲学を探る「ラーメンの哲人たち」。人気ラーメン店の舞台裏に密着。店主の哲学と人気の理由に迫ります。 今回は、上越市の『麺屋あごすけ』。 2024年にテレビ番組のラーメンランキングで全国一位を獲得。週末は行列ができ、混雑時は3時間待ちになることもある超人気店です。 県外客など、多くの人を引きつけるのは、トビウオでとった“あごだし”を