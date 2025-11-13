昨年12月に胃がんを宣告され、今年8月に肝臓への転移が見つかり、がんが再発したことを明かしていた元お笑いコンビ「トラッシュスター」の伊藤政臣（35）が13日、自身のインスタグラムを更新。がん細胞が8割以上増えていたことを明かした。前回の投稿で「検査の結果はいいものではなかった。異変が確信へと変わってしまった」と検査結果に落胆していた伊藤は「人生簡単にはいかない」と書き出して「一度は抗がん剤を使い、8割