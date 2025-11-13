名古屋市西区で１９９９年１１月、主婦の高羽（たかば）奈美子さん（当時３２歳）が殺害された事件の発生から２６年となった１３日、夫の悟さん（６９）が報道陣の取材に応じ、現在の心境を語った。悟さんは犯人の手がかりを得るため、命日などには毎年、街頭で情報提供を求めるチラシを配ってきた。長年の活動を振り返り、「念願がかなって（チラシ配りを）やらなくてよい日が来て喜んでいる。受け取ってくれた方や警察関係者