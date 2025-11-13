ＪＲ東日本（資料写真）１３日午前９時ごろ、ＪＲ上溝駅（相模原市中央区上溝７丁目）の改札外通路で、天井部から鉄片が落下する事故があった。けが人はなく、列車運行への影響もなかった。経年劣化とみられ、ＪＲ東日本横浜支社が詳しい原因を調べている。同支社によると、現場は相模線の高架下。鉄片は長さ約２０センチ、幅約２７センチ、厚さ約２ミリで重さ約５００グラムで、高さ約６・５メートルの天井部からはがれて落下