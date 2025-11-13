「失敗を恐れず挑戦します」と選手宣誓する、はまなすの小島主将＝藤沢市の秋葉台文化体育館バレーボールのやまゆり杯・小田急旗争奪第４９回県家庭婦人大会は１３日、藤沢市の秋葉台文化体育館で総合開会式を行い、参加３１９チームの代表が顔をそろえた。大会会長の柳橋武・県バレーボール協会会長が「大会期間が長く、インフルエンザの流行もあるが、体調管理にくれぐれも気をつけて、コンディションづくりを心がけてほしい