１１月１２日夜、大阪・西成区の集合住宅で火災が発生し、火元とみられる部屋からは男性１人が見つかりその場で死亡が確認されました。また、６０〜８０代の計５人が病院に搬送。このうちヘルパーとみられる６５歳の女性と７０代とみられる男性１人の死亡が確認されました。６０代の男性１人が意識不明の重体です。火災があったのは「共助型住宅＝コレクティブハウス」と呼ばれるタイプの集合住宅。介護が必要な人も多く住んで