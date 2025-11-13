きょう（13日）からローカルフードなどを扱う、国内最大級の食品専門商談会がスタートしました。注目食品を後押ししているのは、地元に欠かせない「地方銀行」。一体なぜ？【写真で見る】もはや普通のフードショー？商談会で全国の地銀が推すローカルフードとは…預金・融資・為替だけではない！地方銀行の新たな取り組み山形純菜キャスター:なんと、地元の食品の魅力を伝えているのは地方銀行。「地方銀行フードセレクション