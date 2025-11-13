阪神・中野拓夢内野手と才木浩人投手が１３日、日本テレビ系「ベストヒット歌謡祭」に、ユニホーム姿でゲスト出演。ＳＮＳを沸かせた。Ｄａ−ｉＣＥが夏の高校野球応援ソング「ノンフィクションズ」を熱唱しているところで、ステージへ登場。中野はプラスチックバットで、才木がトスしたボールをフルスイングした。打球は上がらずゴロで客席へ飛び込み、中野は苦笑いを浮かべていた。その後はステージでタオルを振り回し、会場