Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡ÙÀï¿Àº×¤¬13Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð»û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë²¬ÅÄ½Ú°ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ£ºê¤æ¤ß¤¢¡¢À¶¸¶²ÌÌí¡¢Åì½Ð¾»Âç¡¢À÷Ã«¾­ÂÀ¡¢Áá²µ½÷ÂÀ°ì¡¢±óÆ£ÍºÌï¡¢²¬ºêÂÎ°é¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢ÆóµÜÏÂÌé¡¢¶ÌÌÚ¹¨¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢Æ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¤¬ÅÐ¾ì¡£¶ÌÌÚ¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡ÙÀï¿Àº×¤ÎÌÏÍÍÉð»Î¤Î»þÂå¤Î½ªßá¤ò·Þ¤¨¤¿ÌÀ¼£¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤¤¤¿º£Â¼æÆ¸ã»á