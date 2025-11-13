郵船クルーズは、同社が運航する客船「飛鳥III」（5万2265トン）初となる23日間のロングクルーズ「2026年 日本一周 ディスカバリークルーズ」を発表した。これにあわせて、名古屋（11月28日）、東京（11月30日）、福岡（12月2日）、大阪（12月5日）にクルーズ説明会を開催する。来年、飛鳥クルーズは就航35周年を迎える。この記念すべき節目に、新たな時代を切り拓くダイナミックなロングクルーズシリーズが「飛鳥III」から誕生す