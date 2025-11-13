アイドルグループ・YUGUREMIの仲昏アジが13日、自身のXを更新。『太陽戦隊サンバルカン』のバルシャークの名乗りシーンの動画を公開した。【動画あり】YUGUREMIの仲昏アジが公開したキレキレすぎるバルシャーク名乗り仲昏は、10月25日にバルシャークの写真を公開。大バズしていた。この日は「渋谷で動くバルシャーク」と動画でバルシャークのポージングを披露していた。この投稿に特撮ファンも反応。「なんとキレイなバルシ