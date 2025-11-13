俳優の木村拓哉さんは11月13日、自身のInstagramを更新。誕生日に寄せられた多数の祝福メッセージに感謝し、愛犬とのツーショットを公開しました。【写真】愛犬を抱き締める木村拓哉「行けるところまで行ったります！」木村さんは「沢山のバースデーメッセージをありがとう！」とつづり、1枚の写真を投稿。愛犬を抱っこし、キスをしているのでしょうか、顔を寄せています。同日、53歳の誕生日を迎えた木村さんですが、格好良さは増