ガーナ代表は11月14日、豊田スタジアムで日本代表と国際親善試合を戦う。ガーナを率いるオットー・アッド監督は13日に行なわれた前日会見で、森保ジャパンについて次のように語った。「日本と対戦するのは初めてではないが、今の日本が大変強いことは承知している。そして、組織力のあるチームと認識している」 リスペクトの言葉を並べ、「明日は非常に厳しい試合になることは分かっている」と警戒を強める。もっとも、