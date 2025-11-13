Q. 喉が痛くてたまらず、冷たいアイスばかり食べてしまいます。逆効果でしょうか？ Q. 「風邪をひいてしまって、喉が痛くてたまりません。食べやすいので、冷たいアイスばかり食べてしまいます。冷たいものは喉に悪いと言われたのですが、控えたほうがいいのでしょうか？」A. 喉に炎症がある場合、アイスは逆効果になる可能性があります。注意しましょう喉が痛いとき、冷たいアイスを食べると喉がスーッとして、気持ちがいいですよ