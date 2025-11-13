視聴者のお悩みを個性豊かな探偵たちが解決に導く番組『探偵！ナイトスクープ』。長年、人々を魅了する理由をプロデューサーや新探偵など番組に携わる人たちに直撃！ユニークな依頼を送る視聴者の存在が不可欠視聴者から寄せられた素朴な疑問やお悩みなどの依頼を、探偵たちが依頼者と共に調査し、局長にプレゼンするバラエティ番組『探偵！ナイトスクープ』。1988年に放送が始まってから人気は衰えることを知らず、“お化け番組”