人の生活圏へのクマの出没が相次ぐ中、警察官がライフル銃でクマを駆除する運用が、13日から始まりました。■居座るクマを緊急銃猟で駆除新潟13日も各地で、クマが出没しました。新潟・五泉市の民家の柿の木にいたのは、体長60センチほどのクマ。クマを目撃した人「じっとしていた。柿を食いながらじゃなくて、動かないで休んでいた。ずっと撃たれるまで。最初にドーンと、その後に2発、その後また2発。8発ぐらい撃った」クマは