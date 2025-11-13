◆男子プロゴルフツアー三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ第１日（１３日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）ツアー初優勝を狙う３１歳の黒木紀至（のりゆき、ＵＭＫテレビ宮崎）は６バーディー、３ボギーの３アンダー６７で回り、首位と２打差の１０位と好発進した。出だし１番で４メートル、２番は１・５メートルに寄せて連続バーディー発進。高速グリーンに苦戦しながらも６バーディーを重ねた。コー