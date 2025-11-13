◆第６６回東海菊花賞・ＳＰ１（１１月１３日、名古屋・ダート２０００メートル）単勝１・０倍と圧倒的な支持を集めていたシンメデージー（牡４歳、高知・打越勇児厩舎、父コパノリッキー）は２着に敗れた。２番手から進めたが、逃げていた３番人気のマッドルーレット（牡７歳、名古屋・川西毅厩舎、父カジノドライヴ＝加藤聡一騎手）との差を最後の直線でも詰めることができず、１馬身半差をつけられてゴールに入った。同馬は