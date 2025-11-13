お金の問題はデリケートなもの。どんなに仲がよくても、近しい関係であっても、お金が絡むと途端に大きなトラブルに発展してしまうこともあるでしょう。金銭的なトラブルのせいで仲が悪くなったなんて話も、決して珍しいものではありません。『子どもに仕送りを頼む親って非常識ですよね？』ひょんなことから、旦那さんが社会人になってからずっと親に仕送りをしていたことを知らされた投稿者さん。期間は8年ほどで、金額は月に5万