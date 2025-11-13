俺はタカシ。妻のサキとの間に、3才の娘ユリと、最近生まれた息子のレントがいます。今は産後の手伝いのため、実家の母が家に来てくれています。しかしなぜかこのタイミングでサキに離婚を告げられました。母もサキの味方のようで、相当怒っています。どうやらサキは俺がルーティンを優先することが耐えられないよう。俺は自分のペースを守りたくて、少しでも予定がずれるとイラついていました。母からの指摘は、俺には思い当たる