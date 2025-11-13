Àµ¼°¤ËÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤È¤Ï...¥é¥Ã¥Ñ¡¼·ó²Î¼ê¤Î¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¼°¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯7·î¤Ë´Ú¹ñ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢ASH ISLAND¤È¤Î·ëº§¤ò¡¢11·î¤Ë¤Ï½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡£¡Ö¼Â¤Ï¤Ê¤ó¤È»äÃ£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¡¼¤ó¤«Û£Ëæ¤Ê·Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤Î¤Ç²þ¤á¤Æ¤³¤ÎÅÙÀµ¼°¤ËÉ×ÉØ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥Ö¡¼¥±¥È¥¹¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬