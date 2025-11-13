福岡県警筑後署は13日、筑後市熊野にある商業施設内で12日午後3時半ごろ、買い物中の女性が見知らぬ男からカメラを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで中を呼びかけた。男は20代で身長165くらいの小太り。黒髪パーマ頭、黒色長袖トレーナー、ベージュ色長袖ズボン着用。