ＳＴＶが、北海道の農業の未来を考える新しいプロジェクト「どさんこ村」を２０２６年の春にスタートさせます。このプロジェクトでは、新規就農やスマート農業などに取り組む実験農業「どさんこ村」を、ＪＡ帯広かわにしと帯広農業高校、そしてＳＴＶが連携して運営します。（ＪＡ帯広かわにし足助博郁組合長）「（どさんこ村への参画は）豊かな食糧基地を支える持続可能な仕組みを築くためのゆるぎない決意の表れで