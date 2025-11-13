皆さん、デフリンピックをご存知でしょうか？英語で「耳が聞こえない」という意味の「デフ」と、「オリンピック」を組み合わせた聴覚障害者の国際スポーツ大会のことで、今月15日に東京で開幕します。 4年に1度の開催で、日本で初めて開催され、世界80の国と地域から選手およそ3000人が出場します。 陸上競技の4×400mリレーに、鹿児島国際大学3年の島倉杏奈さんが出場します。彼女の強さと笑顔の理由に迫りました。