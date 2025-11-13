毎年11月17日は「世界早産児デー」です。予定より早く生まれた赤ちゃんや家族への理解を深める日です。鹿児島市では、小さく産まれた赤ちゃんの成長を伝える写真展が始まりました。 （記者）「会場には、生まれたときの写真とその後の姿が、家族からのメッセージを添えて飾られています」 441グラムで生まれた女の子。にっこり笑顔の1歳に。450グラムで生まれた女の子は、おしゃべり上手な4歳になりました。 鹿児島